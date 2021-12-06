إبراهيموفيتش يريد البقاء في ميلان إلى الأبد

يقدم النجم الدولي السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش مستويات جيدة مع أي سي ميلان هذا الموسم، وقد أكد المهاجم الفذ أنه يرغب بالبقاء مع الفريق لأطول فترة ممكنة.

ونقل الصحفي الإيطالي الشهير فابريتزيو رومانو عن "إبرا" قوله حول عقده الحالي مع الروسونيري والذي سينتهي في شهر يوليو المقبل: "كلا، أشعر بأن عقدي لن ينتهي أبداً."

وأضاف مبتسماً: "لنضع بعضاً من الضغوطات على إدارة ميلان من أجل التجديد.

"أتمنى أن أبقى وأستمر مع ميلان للأبد."

يذكر أن إبراهيموفيتش أدلى بهذه التصريحات خلال برنامج "كي تيمبو كي فا" الإيطالي.

وخاض السويدي 12 مباراة مع الفريق اللومباردي هذا الموسم حتى الآن في جميع المسابقات زار الشباك خلالها 6 مرات، كما صنع هدفين آخرين.