إبراهيموفيتش يريد ميلان أكثر طموحاً

كشفت صحيفة "ريبوبليكا" الإيطالية أن مسيرة زلاتان إبراهيموفيتش مع ميلان قد تستمر للموسم القادم وذلك بعد أن أنهى الفريق موسمه بشكلٍ مميز مع المدرب ستيفانو بيولي.

لكن المصدر ذاته أكد أن مفاوضات تمديد العقد ما بين مينو رايولا وكيل أعمال المهاجم السويدي العملاق وإدارة الروسونيري ستعتمد على عدة مؤشرات في الفترة القادمة.

فإبراهيموفيتش سيستمر إذا أظهرت الإدارة رغبة أكيدة في رفع جودة الفريق وجعله أكثر تنافسية واستعداداً في الموسم القادم للمنافسة على مراكز أعلى في الدوري الإيطالي والعودة لدوري أبطال أوروبا.

وينطبق نفس الأمر على مصير الحارس الشاب جيانلويجي دوناروما والذي يختص رايولا كذلك بإدارة أعماله.

وأكدت الصحيفة أن إبراهيموفيتش وافق على ترك السويد لتلك الأشهر البسيطة على أساس أن يعود إليها نهاية الموسم ويختتم مسيرته هناك، لكن تطور أداء الروسونيري في ظل وجوده خلق لديه دوافع أكبر للبقاء لموسم آخر.

ويستعد "إبرا" في فترته الثانية بقميص ميلان لقيادة مجموعة شابة من اللاعبين مع العمل مع المدرب ستيفانو بيولي على تطوير عناصر الفريق، ومن المتوقع أن تبدأ مفاوضات رايولا وميلان قريباً.