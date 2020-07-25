إبراهيموفيتش يستبعد الاعتزال: لست مثلكم... أنا زلاتان

استبعد النجم زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم ميلان الاعتزال قريباً عبر مقطع فيديو نشره السبت، يستعرض مراحل مسيرته الزاخرة بالأهداف والألقاب.

وفي مقطع مدته نحو دقيقة ترافقه موسيقى ذات إيقاع صاخب، استعرض السويدي لمحات مسيرة تنقل خلالها بين أندية كبرى وسجل أهدافاً رائعة.

وقال المهاجم البالغ 38 عاماً: «أعتقدتم أني انتهيت، وأن مسيرتي ستنتهي قريباً؟ أنتم لا تعرفونني.

«طيلة حياتي كنت مضطراً للقتال، لم يؤمن أحد بي، لذلك كان علي الإيمان بنفسي، أراد البعض كسري، لكنهم جعلوني أقوى، أراد البعض استغلالي، لكنهم جعلوني أذكى».

وأضاف: «والآن تعتقدون أني انتهيت؟ لدي أمر واحد لأقوله لكم: لست مثلكم، أنا لست كحالكم، أنا زلاتان إبراهيموفيتش، وما زلت أقوم بالإحماء».

وعاد إبراهيموفيتش إلى ميلان ختام العام الماضي، بعقد يمتد حتى نهاية موسم 2019-2020 الجاري الذي مُدد قسراً بعد تعليق المنافسات لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب فيروس «كورونا» المستجد.

وخاض المهاجم الدولي السابق مسيرة كبيرة في العقدين الأخيرين، وتنقل بين أندية كبرى في أوروبا مثل أياكس أمستردام ويوفنتوس وإنتر وميلان وبرشلونة ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان، وصولاً إلى لوس أنجيليس غالاكسي، قبل أن يعود إلى النادي اللومباردي في ديسمبر.

وسجل إبراهيموفيتش 465 هدفاً خلال مسيرته. وسبق له أن دافع عن ألوان ميلان بين 2010 و2012.