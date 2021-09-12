إبراهيموفيتش يسجل في فوز ميلان على لاتسيو بثنائية

تغلب ميلان على ضيفه لاتسيو بهدفين نظيفين في المباراة التي جرت على ملعب سان سيرو ضمن المرحلة الثالثة من الدوري الإيطالي ليلة الأحد.

تقدم الروسونيري عن طريق رافاييل لياو قبل نهاية الشوط الأول (45).

وأضاف البديل زلاتان إبراهيموفيتش الهدف الثاني بعد نزوله مباشرة في الدقيقة 67.

وطرد الحكم دانييلي كيفي مدرب الفريق الضيف ماوريتسيو ساري بعد انتهاء اللقاء.

ورفع ميلان رصيده بهذا الانتصار إلى 9 نقاط في صدارة الترتيب محققاً العلامة الكاملة بفارق الأهداف عن نابولي صاحب المركز الثاني.

أما لاتسيو فتجمد رصيده عند 6 نقاط في المركز السادس.

وحقق الفريق اللومباردي انتصارين سابقين على سامبدوريا بهدفٍ نظيف في المرحلة الأولى، وعلى كالياري بنتيجة 4-1 في المرحلة الثانية.