إبراهيموفيتش يسجل ويقود ميلان للتغلب على سامبدوريا

نجح النجم زلاتان إبراهيموفيتش، في افتتاح سجله التهديفي رفقة ميلان، الذي عاد لتمثيله خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية بعد انتهاء عقده مع لوس أنجليس غالاكسي.

وتمكن نجم برشلونة وإنتر ويوفنتوس وباريس سان جيرمان وأياكس ومانشستر يونايتد السابق من هز شباك منافسه كالياري عند الدقيقة 64 من المواجهة التي أقيمت على ملعب سانت إيليا لحساب المرحلة الـ 19 من الدوري الإيطالي، والتي انتهت بفوز ميلان بهدفين دون رد.

وسجل السويدي بهدفه هذا رقماً جديداً، حيث بات مسجلاً في أربعة عقود مختلفة كلاعب محترف، ليواصل كتابة التاريخ رغم وصوله لسن 38 عاماً، بعد مسيرة حافلة بالإنجازات رفقة برشلونة وميلان وإنتر ويوفنتوس ومانشستر يونايتد.

ولعب إبرا خلال مواجهة كالياري للمرة الأولى كأساسي مع فريقه ميلان منذ 13 مايو 2012، حيث كانت المباراة الأخيرة له في التشكيل الأساسي أمام نوفارا، وانتهت بفوز الروسونيري حينها 2-1.

وكان رافاييل لياو قد افتتح التسجيل لميلان أمام كالياري في الدقيقة 46.

بهذا الانتصار، رفع ميلان رصيده إلى 25 نقطة ارتقى إثرها للمركز الثامن، فيما تجمد رصيد كالياري عند 29 نقطة في المركز السادس.