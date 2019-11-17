إبراهيموفيتش يشترط راتباً ضخماً مقابل العودة لإيطاليا

طالب زلاتان إبراهيموفيتش من الأندية الإيطالية الراغبة في ضمه راتباً شهرياً يصل إلى مليون يورو، قبل موافقة النجم السويدي على العودة إلى السيري آ في يناير.

وقالت صحيفة "لا ريبوبليكا" بأن لدى "إبرا" حرية التفاوض مع فرق النخبة الأوروبية خلال فترة الانتقالات الشتوية، بعد انتهاء عقده مع لوس أنجيليس غالاكسي مؤخراً.

وأشارت الصحيفة إلى أن النجم السابق لبرشلونة البالغ 38 عاماً قد اقترح صفقة مدتها 6 أشهر بقيمة مذهلة، مليون يورو في الشهر، من كل فريق في الدوري الإيطالي يفكر في التحرك لضمه.

وأبدت أندية ميلان وبولونيا وروما ونابولي وفيورنتينا رغباتها في ضم إبراهيموفيتش ذي الخبرة الكبيرة في الملاعب الأوروبية.

لكن تقارير إعلامية إيطالية تجد أن ميلان يبدو الأوفر حظاً للحصول على خدمات نجمه السابق، ولفتت إلى رغبة الإدارة في خفض سقف مطالب إبراهيموفيتش إلى 4 ملايين يورو لمدة 6 أشهر.

بدوره، يراقب مانشستر يونايتد وضع المهاجم السويدي، حيث يتطلع الشياطين الحمر إلى معالجة قصور الخط الهجومي بضم الهداف السويدي من خلال ميزانية منخفضة نسبياً.

وسبق لإبراهيموفيتش اللعب في إيطاليا رفقة يوفنتوس وإنتر ميلان، كما مثل ميلان في الفترة بين 2010 و 2012، وارتدى ألوان مالمو السويدي، وأياكس أمستردام الهولندي، وباريس سان جيرمان الفرنسي، وبرشلونة الإسباني، وكانت محطته الأخيرة في الولايات المتحدة مع غالاكسي.