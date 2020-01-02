إبراهيموفيتش يشعل حماس جماهير ميلان بتصريحاته

وصل زلاتان إبراهيموفيتش مقر ميلان للخضوع لكشف طبي، تمهيداً للانضمام إلى تشكيلة الروسونيري، ويأمل المشجعون أن يجد السويدي المثير للجدل السبيل إلى تخليص هجومهم من الصيام الذي لازمه طويلاً.

واستقبلت العشرات من المشجعين النجم الجديد القديم، واصطفت أمام مخرج المطار لتحيته، وهو ما لم يمر على إبراهيموفيتش.

وفي أول تصريح له عقب وصوله، قال النجم السويدي لقناة ميلان التلفزيونية: "سنجعل ملعب سان سيرو يهتزّ ويقفز مجدداً".

وأضاف إبرا (38 عاماً) الذي انضم إلى ميلان لأول مرة قبل ٩ أعوام: "لطالما قلت أن هذا بيتي، عدت أخيراً إلى الديار، انتظروني في سان سيرو، سنقفز مجدداً للاحتفال".

وحقق زلاتان مع ميلان آخر ألقاب النادي في الدوري الإيطالي عام 2012 قبل الانتقال إلى باريس سان جيرمان ثم مانشستر يونايتد ولوس أنجيليس غالاكسي، ووقع قبل أيام على عقد مع الروسونيري يمتد 6 أشهر وقابل للتجديد لموسم إضافي.

وتابع: "أذكر لحظة وصولي إلى هنا لأول مرة قبل 9 أعوام، تنقلت بين عدة أندية، لكن كان من المهم أن أعود إلى هنا".

وعلى الأرجح، سيخوض نجم أياكس يوفنتوس وإنتر وبرشلونة السابق مباراته الأولى مع ميلان الاثنين القادم أمام سامبدوريا في الدوري الإيطالي.