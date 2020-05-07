إبراهيموفيتش يطالب ميلان بضمانات قبل العودة

طلب زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان، ضمانات أكبر من إدارة ناديه، قبل عودته من جديد إلى الأراضي الإيطالية، تمهيداً لاستئناف السيري آ خلال الفترة القادمة.

وأكدت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، الأربعاء، أن "إبرا" يفضل البقاء في السويد حالياً، بسبب صعوبة الأجواء في إيطاليا وتفشي الفيروس بشكل أكبر.

ويتدرب زلاتان منفرداً في بلاده دون قيود كبيرة كالتي يعيشها اللاعبون في ميلانو، مما يجعله متردداً حيال العودة من جديد إلى النادي اللومباردي خلال الأيام القادمة.

على جانب متصل، بدأ المحترفون الأجانب في العودة إلى أنديتهم الإيطالية، مع توقعات بعودة الكالتشيو مرة أخرى، نهاية مايو الجاري.