إبراهيموفيتش يعرض العودة إلى مانشستر يونايتد

أكد زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم لوس أنجيليس غالاكسي، إمكانية عودته إلى مانشستر يونايتد في المستقبل حال رغب الشياطين الحمر في استقدامه.

ولعب الدولي السويدي السابق في مسرح الأحلام لموسم ونصف فقط بين 2016 حتى مطلع 2018.

وقال صاحب الـ 37 عاماً في تصريحات عقب التعادل مع لوس أنجيليس إف سي في الديربي: "أستطيع اللعب بسهولة في الدوري الإنجليزي، لو أن مانشستر يونايتد بحاجة لي فأنا هنا.

"لكني لاعب في غالاكسي الآن ولذلك أنا آسف".

وأشار النجم السويدي إلى أنه قام بعمل جيد في أوروبا واستمتع به محققاً 33 بطولة مؤكداً رغبته زيادة الغلة في الدوري الأميركي للمحترفين.

وأردف: "شاهدت آخر مباراة لمانشستر يونايتد (الهزيمة من كريستال بالاس)، لم يكونوا محظوظين فيها، لو سجلوا ركلة الجزاء لكان الأمر اختلف، لكن في انجلترا المباراة لا تنتهي سوى مع صافرة الحكم.

"كل شيء يمكن أن يحدث في البريميير ليغ وبالتحديد في الدقائق الأخيرة. تحدثت مع بول بوغبا بعد إعلانه البحث عن تحدٍ جديد ونصحته، لكني لن أخبركم بما دار بيننا".

يذكر أن ريال مدريد يحاول التعاقد مع بوغبا، لكن إدارة الشياطين الحمر متمسكة باللاعب.

وخاض زلاتان 53 مباراة مع مانشستر يونايتد سجل خلالها 29 هدفاً، كما حقق معه الدرع الخيرية وكأس الرابطة والدوري الأوروبي.