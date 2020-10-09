إبراهيموفيتش يعلن تعافيه من فيروس كورونا

أعلن زلاتان إبراهيموفيتش، نجم ميلان، تعافيه من فيروس كورونا بعد ظهور نتيجة تحليله سلبية.

وأعلن النادي الإيطالي قبل أسابيع، عن إصابة مهاجمه السويدي بفيروس كورونا، وخضوعه للحجر الصحي في المنزل.

وخضع "إبرا" للفحوصات 3 مرات وفي كل مرة تأتي النتيجة إيجابية، مما أثار القلق بسبب طول الفترة التي ظل خلالها الفيروس في جسده.

وكان المهاجم المخضرم يستعد للظهور مع ميلان، في مواجهة بودو غليمت النرويجي، مساء يوم إصابته في المرحلة التمهيدية للدوري الأوروبي، لكن الفيروس أجبره على الدخول في حجر صحي.

وأعلن إبراهيموفيتش الجمعة أنه تلقى رسالة من الجهات الطبية تفيد بقدرته على مغادرة الحجر الصحي بعد تماثله للشفاء من فيروس كورونا.

وغاب السويدي المخضرم عن مباراة ميلان في الدوري الأوروبي أمام ريو آفي الخميس قبل الماضي، بالإضافة لمواجهتي كروتوني وسبيتزيا في الدوري الإيطالي قبل فترة التوقف الدولي الحالية.