إبراهيموفيتش يغيب عن لقاء ميلان وليفربول بداعي الإصابة

سيفتقد ميلان الإيطالي خدمات نجمه المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش حين يواجه مستضيفه ليفربول الإنجليزي غداً الأربعاء ضمن منافسات المجموعة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

وتعرض الدولي السويدي لإصابة في وتر أخيل جاءت في توقيت صعب نظراً للمباريات المهمة التي سيخوضها الروسونيري خلال الفترة القادمة.

وقال ستيفانو بيولي في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورت إيطاليا" أن الهداف العملاق أنهى المباراة أمام لاتسيو يوم الأحد وهو يشكو من التهاب في الوتر.

وحاول اللاعب التدرب اليوم، إلا أن المدير الفني أكد أنه لن يخاطر بإشراكه أمام الريدز على ملعب آنفيلد.

ويستهل ميلان المشاركة في دوري الأبطال بعد غياب طويل، علماً بأنه الفريق الإيطالي الأكثر تتويجاً باللقب في تاريخ البطولة برصيد 7 ألقاب.

وعانى إبراهيموفيتش البالغ من العمر 39 عاماً من سلسلة إصابات خلال الأعوام الأخيرة نظراً لتقدمه في السن.