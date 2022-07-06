إبراهيموفيتش يقرر الاستمرار مع ميلان

قرر النجم الدولي السويدي زلاتان إبراهيموفيتش تمديد فترة بقائه مع أي سي ميلان بطل إيطاليا لموسم آخر وفقاً للصحفي الشهير فابريتسيو رومانو.

وسيستمر "إبرا" بالتالي في ملعب سان سيرو حتى يوليو من عام 2023.

ويعاني المهاجم العملاق حالياً من إصابة في الركبة ستبعده عن المنافسات ما بين 6-7 أشهر، وسيوافق بالتالي على أجر مخفض.

ولعب إبراهيموفيتش دوراً مهماً في يقظة ميلان خلال المواسم الأخيرة، وقاد لاعبيه معنوياً لينتهي بهم المطاف باقتناص لقب الدوري الإيطالي للمرة الأولى منذ عام 2011.

ويطمح الهداف المخضرم للمشاركة مع الفريق في بطولة دوري أبطال أوروبا، لكن مشاركته في دور المجموعات تبدو مستبعدة حالياً بناء على الفترة المتوقعة لتعافيه من الإصابة.