إبراهيموفيتش يكشف سراً مثيراً عن ميسي

يمتلك النجم ليونيل ميسي مصيره بين يديه، بعد اتفاقه مع إدارة برشلونة ببند في عقده، على الرحيل في أي فترة يقرر فيها ذلك.

وتزايدت اهتمامات أندية أوروبا وحتى خارجها بـ "البولغا" بعد أن صار رحيله أقل تعقيداً مما كان عليه.

ولن يكون بإمكان الأندية الراغبة بضم ميسي التفاوض مع النادي الكتالوني، إذ سيكون إقناعه بأجرة سنوية تليق بقدراته الفنية والبدنية كفيلاً بضمه.

وأقر "ليو" في وقت سابق، برغبته في إنهاء مشواره الرياضي بالأرجنتين، رفقة نيولز أولد بويز الذي كان له الفضل في ظهور أسطورة من أساطير كرة القدم.

وارتبط اسم "البرغوث" بعدة أندية أوروبية على غرار مانشستر سيتي الذي يلح على الظفر بخدماته، إضافة إلى نيولز أولد بويز، وكذلك إنتر ميامي الذي يمتلكه النجم السابق، ديفيد بيكهام، الذي كشف عن تفاوضه مع نجوم عالميين لإنجاح مشروعه الجديد.

وكان لزميل ميسي السابق في برشلونة، زلاتان إبراهيموفيتش، رأي مخالف لجميع الآراء والأخبار التي تظهر بين الحين والآخر على وسائل الإعلام، إذ أكد في تصريحات لصحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، أن ميسي سيستمر مع برشلونة لغاية اعتزاله كرة القدم.

وقال إبرا: "لن يغير ميسي النادي الذي يلعب معه، وبالنسبة لي، سيستمر مع برشلونة لغاية إعلان اعتزاله".

وجاء تصريح النجم السويدي لمعرفته بمدى تعلق ميسي ببرشلونة الذي يحمل ألوانه للموسم التاسع عشر على التوالي.