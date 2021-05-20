إبراهيموفيتش يلمح لإمكانية مشاركته في يورو 2020

ألمح زلاتان إبراهيموفيتش للتواجد في بطولة أوروبا الشهر القادم رغم الإصابة وتأكيد مدرب منتخب السويد عدم استدعائه، وسط تقارير تشير إلى إمكانية لحاقه بالمسابقة.

وخرج "إبرا" مصاباً خلال مواجهة ميلان مع يوفنتوس قبل أسابيع، وتأكد غيابه حتى نهاية الموسم عن الروسونيري.

وقالت صحيفة "توتوسبورت" الإيطالية أن النجم السويدي يعمل بشكل كبير على التأهيل ومحاولة التعافي، أملاً بالمشاركة في البطولة القارية.

ويملك ياني أندرسون، مدرب السويد، حتى الأول من يونيو من أجل إعلان التشكيل النهائي لـ 26 لاعباً الذين سيمثلون السويد في البطولة.

من جانبه، نشر إبراهيموفيتش أمس الأربعاء مقطع فيديو عبر حساباته وهو يتدرب وكتب: "الأمر ليس منتهياً حتى أحدد أنا".

واعتبرت وسائل الإعلام الإيطالية التغريدة بأنها رسالة من النجم السويدي لمدرب المنتخب واتحاد بلاده بعد الإعلان الرسمي عن غيابه.

ويشارك منتخب السويد ضمن المجموعة الخامسة بيورو 2020 والتي تضم إلى جانبه منتخبات إسبانيا وبولندا وسلوفاكيا.