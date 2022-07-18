إبراهيموفيتش يمدد عقده مع ميلان

قال الصحفي الموثوق جيانلوكا دي مارزيو أن النجم الدولي السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مدد عقده مع أي سي ميلان بطل إيطاليا لموسم جديد.

وتوصل المهاجم المخضرم إلى اتفاق مع إدارة النادي منذ 3 أسابيع، مما يعني أنه سيرتدي قميص الفريق خلال موسم 2022-2023.

واجتمع باولو مالديني وريكي ماسارا مع اللاعب البالغ من العمر 40 عاماً بشكل مباشر في فيلا يقطنها في بحيرة غاردا للاتفاق معه.

وسيستمر العملاق السويدي مع ميلان رغم الإصابة في الركبة التي يعاني منها حالياً والتي ستبعده عن الملاعب حتى بداية العام المقبل.

وسيتقاضى إبراهيموفيتش ما بين 1 مليون يورو إلى 1.5 مليون يورو وفقاً للعقد الجديد إلى جانب المكافآت التي تعتمد ما سيقدمه مع الفريق.