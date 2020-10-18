إبراهيموفيتش ينهي عقدة استمرت 1722 يوماً

أنهى ميلان عقدةً، استمرت 1722 يوماً بتحقيقه الفوز على مستضيفه إنتر ميلان بنتيجة 2-1 في مواجهة ديربي المدينة التي جمعتهما على ملعب جيوسيبي مياتزا ضمن المرحلة الرابعة من الدوري الإيطالي.

وفشل الروسونيري في تحقيق الفوز على إنتر في آخر ثماني مباريات جمعتهما ضمن الدوري المحلي، إذ يعود آخر انتصار إلى 31 يناير 2016 حينما فاز بثلاثة أهداف دون رد تحت قيادة سينيسا ميهايلوفيتش، المدرب الصربي.

ويرجع الفضل في انتصار ميلان، أمس، إلى نجمه زلاتان إبراهيموفيتش الذي سجل هدفي انتصار فريقه في الدقيقتين 13 و16.

وعلى الرغم من نجاح روميلو لوكاكو في تقليص الفارق لإنتر في الدقيقة 29، إلا أن النتيجة ظلت على حالها، لتنتهي موقعة الديربي بفوز ميلان.

وتوقف رصيد إنتر عند سبع نقاط في المركز السادس، من فوزين وتعادل وهزيمة، فيما حافظ ميلان على صدارة الترتيب برصيد 12 نقطة.