إبراهيموفيتش يحذر فيروس كورونا: زلاتان سينتقل إليك

على طريقته الخاصة، أرسل زلاتان إبراهيموفيتش نجم ميلان رسالته الخاصة بشأن تفشي فيروس كورونا في إيطاليا.

وترتفع عدد الضحايا يومياً في إيطاليا بسبب فيروس كورونا القاتل، حيث وصل العدد إلى أكثر من ألف ضحية، و20 ألف مصاب.

وقال زلاتان في مقطع فيديو: «إيطاليا لطالما أعطتني الكثير والكثير، لذلك هذه لحظة درامية لنا جميعاً.

«قررت البدء بحملات التبرع للمستشفيات التي تحتوي على مراكز للحجر الصحي وبها العديد من المصابين، لأن هذه المشكلة حقيقية وتحتاج المساعدة من الجميع.

«إذا كان الفيروس لم ينتقل لـ زلاتان، فإن زلاتان سينتقل للفيروس نفسه».

يذكر أن إبراهيموفيتش الذي لعب ليوفنتوس وإنتر وميلان من قبل، عاد من جديد للروسونيري في يناير الماضي.