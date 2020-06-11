إجراءات وقائية صارمة ترافق عودة الدوري الإسباني

وضعت رابطة الليغا مزيداً من الإجراءات الصارمة، بالتزامن مع استئناف بطولة الدوري الإسباني من جديد، بالتأكيد على مجموعة قواعد يجب أن يتبعها الجميع داخل الملعب وخارجه.

ونقلت وسائل إعلام إسبانية، الخميس، تعليمات الرابطة بعدم وجود مصافحة بين اللاعبين والحكام، ووجود مقعدين على الأقل بين كل لاعب وآخر على دكة البدلاء، إضافة إلى ارتداء الكمامات والقفازات خارج الخط.

وألزمت الرابطة أيضاً حاملي الكرات بارتداء الكمامة والأقنعة الطبية، مع استخدام المطهرات عند لمس الكرة خلال وبعد المباريات، تجنباً لنقل العدوى إلى اللاعبين.

يذكر أن المؤتمرات الصحفية للمدربين ستكون عبر الإنترنت فقط، ولن تكون هناك منطقة للمقابلات بعد المواجهات وقبلها، كما كان يحدث سابقاً.