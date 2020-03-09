إحصائيات غير مبشرة لريال مدريد بعد السقوط أمام بيتيس

سقط ريال مدريد أمام مستضيفه ريال بيتيس بهدف لاثنين في اللقاء الذي جمعهما على ملعب بينيتو فيامارين لحساب المرحلة الـ 27 من الدوري الإسباني.

وهذه الخسارة الرابعة للفريق الملكي في آخر سبع مباريات في جميع المسابقات.

وودع ريال مدريد مسابقة كأس ملك إسبانيا بخسارته أمام ريال سوسييداد (3-4) في السادس من فبراير الماضي، ثم تعرض لهزيمة جديدة في 22 من الشهر ذاته، بخسارته أمام ليفانتي (0-1) ضمن المرحلة الـ 26 من الدوري الإسباني، قبل أن يسقط على ملعبه أمام مانشستر سيتي (1-2) في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

والمثير أن ريال قبل خسارته أمام سوسييداد، تعرض لهزيمتين فقط في 32 مباراة في جميع المسابقات، مقابل 20 فوزا و10 تعادلات.

وتراجع الريال إلى وصافة الدوري الإسباني بعد خسارته أمام بيتيس وتجمد رصيده عند 56 نقطة، ليتخلف بفارق نقطتين عن غريمه برشلونة المتصدر بـ 58، ليصبح الفريق الملكي مهدداً بالخروج للموسم الثاني توالياً خاوي الوفاض من جميع المسابقات.