إخلاء سبيل رونالدينيو من السجن بكفالة 1.6 مليون دولار

قررت السلطات في الباراغواي إخلاء سبيل الأسطورة البرازيلية رونالدينيو بكفالة، مع بقائه في حجز منزلي في أحد فنادق مدينة آسونسيون في الباراغواي.

وجاء خروج نجم برشلونة وميلان وباريس سان جيرمان السابق من السجن، بعد موافقة القاضي غوستافو آماريلا على طلب رونالدينيو بالخروج بكفالة، قدرها مليون و600 ألف دولار أميركي، مع تنفيذ إقامة جبرية.

وقضى رونالدينيو الذي تمت محاكمته في باراغواي بسبب دخول الدولة بجواز سفر مزور، الشهر الأول من الاحتجاز الوقائي يوم الاثنين، في خضم حالة الطوارئ الصحية التي يعيشها العالم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، والذي تسبب في شلل تام لجميع الأنشطة القضائية تقريباً في أميركا الجنوبية.