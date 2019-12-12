إدارة بايرن ميونيخ تلمح لاستمرار فليك

علق كارل هاينتز رومينيغيه المدير التنفيذي لبايرن ميونيخ، على الانتقادات الموجهة مؤخراً بسبب سوء الإدارة وشكل الفريق هذا الموسم.

وأعلن بايرن مؤخراً عن إقالة المدرب نيكو كوفاتش، ليأتي هانز فليك بدلاً منه بشكل مؤقت، ويقود الفريق لتحسن نسبي في النتائج المحلية والأوروبية.

وتلقى الفريق البافاري هزيمة صادمة من بوروسيا مونشنغلادباخ مطلع الأسبوع في البوندسليغا، قبل الفوز أمس الأربعاء على توتنهام 3-1 بدوري أبطال أوروبا.

وقال رومينيغيه في تصريحات صحفية: "مركزنا الحالي في الدوري الألماني غير مألوف ولا يرضينا بأي حال من الأحوال ويجب تغييره في أقرب وقت ممكن.

"نحتاج الآن للتركيز واستغلال فرص التسجيل للخروج من هذه الأزمة".

وأما عن استمرار فليك: "حافظ على منصبه قبل العطلة الشتوية، ولا نستبعد استمراره معنا حتى الصيف القادم، لأنه قام بتطوير الفريق في بعض الجوانب، علينا فقط تسجيل المزيد من الأهداف".

وعن تحويل إعارة فيليبي كوتينيو لشراء نهائي من برشلونة، قال رومينيغيه: "هناك إمكانية كبيرة لحدوث ذلك بناء على الشرط الموجود في عقده، نحتاج فقط المزيد من الوقت لاتخاذ القرار النهائي".

يذكر أن بايرن ميونيخ يحتل المركز السابع في الدوري الألماني، وهي البداية المحلية الأسوأ له منذ موسم 1994-1995، ويبتعد حالياً عن بوروسيا مونشنغلادباخ المتصدر بفارق 7 نقاط.