إدارة برشلونة تختار 3 مرشحين لخلافة فالفيردي

كشف تقرير إسباني، اليوم الاثنين، عن تطور جديد بشأن مصير المدرب إيرنيستو فالفيردي مع برشلونة.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن استمرار فالفيردي بات صعباً بعد الاجتماع الذي عقده أوسكار جراو المدير التنفيذي وإيريك أبيدال السكرتير الفني ومساعده رامون بلانيز، وجوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي، وخافيير بورداس النائب.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاجتماع بدأ أمس الأحد، عقب وصول أبيدال وجراو من قطر، وانتهى في الساعات الأولى من اليوم الاثنين.

وتحدث أبيدال وجراو في الاجتماع بأن تشافي هيرنانديز مدرب السد، رفض قيادة البارسا، وأنه يفضل العودة إلى كامب ناو الصيف المقبل.

وناقش الاجتماع مصير فالفيردي والخيارات المتاحة لتعويضه هذا الموسم، والتي انحصرت في ماوريسيو بوتشيتينو المدرب السابق لتوتنهام، وكيكي سيتين المدرب السابق لريال بيتيس، وغابي ميليتو مدرب إيستوديانتيس.

وأوضحت الصحيفة أن اجتماع مجلس الإدارة من المتوقع أن يشهد النصاب القانوني الكافي، لإجراء تغيير فوري على مستوى مقعد المدير الفني.

وأنهت الصحيفة تقريرها بالتأكيد أنه من المقرر عقد اجتماع بين بارتوميو وفالفيردي، قبل قمة مجلس الإدارة، وتشير كل الدلائل إلى رحيل المدرب الإسباني.