إدارة برشلونة تعارض فالفيردي

تسابق إدارة برشلونة الزمن من أجل تلبية احتياجات الفريق، ولا سيما أن البلاوغرانا سينزل بكل ثقله الموسم القادم لحسم لقب دوري أبطال أوروبا الغائب عن خزائنه في السنوات الأخيرة، إلا أن النادي في المقابل يتجه لبيع بعض لاعبيه.

وفي هذا الصدد، أشارت صحيفة «سبورت» الإسبانية أن المدرب إيرنيستو فالفيردي لا ينوي التخلي عن لاعب الوسط آرتورو فيدال، إذ يرى أنه لاعب مهم في تشكيلة الفريق، وهو ما يتعارض مع رغبة إدارة البارسا في التخلص منه.

بدورها، كانت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية قد أكدت أن إدارة النادي الكتالوني تعتزم الاستغناء عن فيدال أو إيفان راكيتيتش هذا الصيف، نظراً لوجود عدة لاعبين في خط الوسط.

ولا يريد فيدال الرحيل عن برشلونة هذا الصيف، إذ يأمل الدولي التشيلي البقاء موسماً آخر على الأقل، وذلك رغم رغبة إنتر ميلان وبعض الأندية الصينية في الحصول على خدماته.

يذكر أن فيدال (32 عاماً) يرتبط بعقد مع برشلونة يمتد حتى صيف 2021، وتبلغ القيمة المالية للدولي التشيلي حالياً تقريبا 15 مليون يورو، وفقاً لموقع "ترانسفر ماركت".