إدارة تشيلسي تكثف الجهود لضم رونالدو خلال فترة الانتقالات الشتوية

حتى هذه اللحظة ورغم عدم انتقاله خلال الصيف، إلّا أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لم يلغي طلب انتقاله من مانشستر يونايتد، ولا تزال فكرة الرحيل عن مسرح الأحلام ضمن أولوياته هذا العام.

وبحسب ما ذكر الموقع الرسمي لنادي مان يونايتد الإنجليزي، فإن طلب رونالدو بخصوص الرحيل لا يزال مطروحًا على الطاولة، وقد يحدث هذا الأمر خلال فترة الانتقالات الشتوية.

كريستيانو رونالدو (المصدر: أ ف ب)

تشيلسي يتحرك لضم رونالدو خلال فترة الانتقالات الشتوية

لا يخفى على كل من كان يتابع سوق الانتقالات خلال الصيف أن خورخي مينديز وكيل أعمال الدون حاول وبذل جهدًا كثيرًا بهدف أن يتمكن صاروخ ماديرا من الانتقال إلى أحد الأندية التي تلعب في دوري أبطال أوروبا والتي كان من بينها نادي تشيلسي.

رغم ذلك، تتناقل المصادر الأوروبية الفترة الأخيرة أن نادي تشيلسي الإنجليزي يركز حاليًا على ضم رونالدو إلى البلوز خلال فترة الانتقالات الشتوية.

الجدير بالذكر أن تود بوهلي رئيس تشيلسي كان يريد تواجد رونالدو في ستامفورد بريدج خلال سوق الانتقالات الصيفي، ولكن توماس توخيل مدرب البلوز آنذاك رفض ضم الدون رغم أنه عرض عليه مرتين من قبل مينديز وفضل جلب أوباميانغ، وأكد البعض أن ذلك كان أحد أسباب إقالة النادي للمدرب الألماني.

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