موعد مباراة قطر وتشيلي التحضيرية لكأس العالم 2022 نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى ملعب المباراة والقنوات الناقلة لهذه المواجهة مساء اليوم ضمن استعدادات المنتخبات العربية قبل انطلاق كأس العالم قطر 2022.

ويستعد اليوم منتخب قطر المستضيف للمونديال لملاقاة نظيره منتخب تشيلي على ملعب "فرانز هور" في معسكر العنابي التدريبي في النمسا، وذلك ضمن استعدادات المنتخبات العربية قبل انطلاق كأس العالم 2022.

وستكون أولى مباريات العنابي في كأس العالم في المباراة الافتتاحية أمام منتخب الإكوادور يوم 20 نوفمبر، ولقاء اليوم أمام تشيلي ليس الأول في الجولة التحضيرية، حيث واجه المنتخب القطري سابقًا منتخب كندا وخسر أمامه بنتيجة 2-0، وخسر أيضًا أمام كرواتيا بنتيجة 3-0.

موعد مباراة قطر وتشيلي التحضيرية لكأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

موعد مباراة قطر وتشيلي التحضيرية لكأس العالم 2022 اليوم الثلاثاء 27 سبتمبر 2022، وستنطلق صافرة البداية الساعة 8:00 م بتوقيت السعودية على ملعب "فرانز هور" في النمسا.

ومن المقرر أن يتم بث مباراة قطر وتشيلي الودية عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD المجانية على قمر نايل سات.

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