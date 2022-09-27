موعد مباراة السعودية وأمريكا التحضيرية لكأس العالم 2022 نستعرضه لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى ملعب المباراة والقنوات الناقلة لهذه المواجهة مساء اليوم ضمن استعدادات المنتخبات العربية قبل انطلاق كأس العالم قطر 2022.

ويستعد اليوم منتخب السعودية لملاقاة نظيره منتخب الولايات المتحدة الأمريكية على ملعب "نويفا كوندومينا" في معسكر الأخضر التدريبي في إسبانيا، وذلك ضمن استعدادات المنتخبات العربية قبل انطلاق كأس العالم 2022.

وستكون أولى مباريات المنتخب السعودي في كأس العالم أمام منتخب الأرجنتين يوم 22 نوفمبر، حيث تضم مجموعة الأخضر أيضًا كلًا من منتخب بولندا ومنتخب المكسيك.

موعد مباراة السعودية وأمريكا التحضيرية لكأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

موعد مباراة السعودية وأمريكا التحضيرية لكأس العالم 2022 اليوم الثلاثاء 27 سبتمبر 2022، وستنطلق صافرة البداية الساعة 9:00 م بتوقيت السعودية على ملعب "نويفا كوندومينا" في إسبانيا.

ومن المقرر أن يتم بث مباراة السعودية وأمريكا الودية عبر شبكة القنوات الرياضية السعودية، وتحديدًا على قناة SSC 1 HD المجانية على قمر نايل سات.

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