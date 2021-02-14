إدارة ريال مدريد تختار مدرباً من العيار الثقيل لخلافة زيدان

يبحث فلورنتينو بيريز، رئيس إدارة ريال مدريد عن حلول للخروج بالملكي من أزمة النتائج المخيبة في حال الخروج خالي الوفاض من الموسم، وهو مستعد لطلاق نهائي مع المدرب زين الدين زيدان.

ويقدم ريال موسماً متواضعاً، تحت قيادة مدربه الفرنسي، حيث خسر لقب السوبر الإسباني وودع كأس الملك، بالإضافة إلى ابتعاده عن متصدر الليغا، أتلتيكو مدريد.

ووفقاً لصحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، استقر بيريز على يورغن كلوب، مدرب ليفربول، لخلافة زيدان الذي لم يعد يقنع بيريز، الذي كان دائماً مفتوناً به.

وذكرت الصحيفة أن "العقد الفرعوني" جاهز لكلوب (الذي فقد والدته للتو ولم يتمكن من حضور الجنازة في ألمانيا بسبب القيود المفروضة على الوباء) وربما قد تم توقيعه بالفعل، لكن ليفربول سيحاول بكل طريقة ممكنة إقناع المدير الألماني بالبقاء.

لكن رغبة بيريز ستصطدم بارتباط كلوب بعقد مع الريدز، ينتهي في صيف 2024، وعدم وجود أي شروط لرحيله خلال هذه الفترة، سوى لألمانيا.

من جهة أخرى، يبدو مستقبل كلوب مع ليفربول في مأمن، ولا توجد أي نية للإطاحة به، رغم النتائج المتواضعة التي يحققها الفريق مؤخراً، حتى لو فشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا، وفقاً للصحيفة.

أما بالنسبة إلى "زيزو"​​، فمستقبله يلوح بين وجهتين مرتقبتين وهما المنتخب الفرنسي أو يوفنتوس، وسيعتمد ذلك على نتائج ديدييه ديشان مدرب الديوك وأندريا بيرلو مدرب السيدة العجوز.