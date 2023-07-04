إدارة فيورنتينا تكشف تفاصيل عرض مانشستر يونايتد لسفيان أمرابط

كشف مدير نادي فيورنتينا الإيطالي جو بارون تفاصيل عرض مانشستر يونايتد والشائعات الأخرى التي ربطت اسم النجم المغربي سفيان أمرابط بالرحيل عن الفريق هذا الصيف.

ويعتبر حاليًا نجم الوسط المغربي الذي أبهر الجميع بمستواه الفني والتكتيكي في كأس العالم قطر 2022 على قائمة اهتمامات أبرز وأكبر الأندية في أوروبا للتعاقد معه في الميركاتو مثل مانشستر يونايتد وقبله نادي برشلونة الإسباني.

مدير فيورنتينا يكشف حقيقة عرض مانشستر يونايتد لضم سفيان أمرابط

وفقًا للتقارير الإعلامية الإيطالية، فإن نادي مانشستر يونايتد مستعد لتقديم عرضه الرسمي للتعاقد مع أمرابط خلال الأيام المقبلة، وتم بالفعل الاتفاق بين الناديين على جميع الشروط بحسب "RAI" الإيطالية.

ولكن المفاجأة كانت عندما خرج مدير النادي الإيطالي جو بارون بتصريحات صحفية خلال الساعات الماضية، ليؤكد أنه لم يتم تقديم أي عرض حتى الآن من قبل النادي الإنجليزي، وقال: "لم يصلنا أي عرض أو عقد لسفيان أمرابط، أنه لاعب في فيورنتينا الآن"، واختتم: "في حال وصل أي عرض له، سنأخذه بعين الاعتبار بالتأكيد".