إدارة ليفربول مترددة في الاستجابة لمطالب محمد صلاح

قالت صحيفة "تيليغراف" البريطانية أن إدارة ليفربول مترددة في الاستجابة لمطالب الهداف الدولي المصري محمد صلاح فيما يتعلق بتجديد عقده.

ويمتد عقد "مو" مع الريدز حتى صيف عام 2023، ويتفاوض الطرفان على التمديد منذ فترة طويلة، إلا أن مطالب المصري الجديدة حالت دون التوصل لاتفاق حتى الآن.

وأكد صلاح في تصريحات حديثة أن مطالب ليست مجنونة.

بدوره، كشف يورغن كلوب مدرب الفريق قبل أيام أن المفاوضات مع الهداف المصري تسير بشكل طبيعي.

وارتبط اسم مهاجم روما وفيورنتينا وتشيلسي وبازل السابق بريال مدريد وبرشلونة وغيرها من الأندية الكبيرة في أوروبا، وسيكون على ليفربول حل مشكلة التجديد سريعاً حتى لا تغريه الأندية الأخرى بعروض كبيرة.