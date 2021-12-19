إدارة ليفربول واثقة من تمديد عقد صلاح خلال أسابيع

تبدو إدارة ليفربول واثقة من تمديد عقد النجم الدولي المصري محمد صلاح خلال الأسابيع القليلة القادمة وتحديداً في شهر يناير المقبل.

وقال "سنداي ورلد" أن ثقة الريدز تتزايد في إمكانية تجديد عقد "مو" وتقديم هدية مثالية لجماهير النادي بمناسبة العام الجديد وعيد الميلاد.

وبدا أن المفاوضات بين الطرفين طالت نظراً لمطالب الدولي المصري الكبيرة مالياً.

إلا أن المحادثات حول صيغة جديدة للصفقة مستمرة، حيث ستتضمن مبلغاً كبيراً يتم دفعه للاعب نظير التمديد إضافة لزيادة كبيرة في أجره.

ويرغب صلاح في البقاء مع ليفربول علماً بأن عقده الحالي ينتهي في صيف عام 2023.

وتتوقع التقارير الآن أن يتوصل الطرفان لاتفاق نهائي خلال الشهر القادم يضمن استمرار الهداف المتألق في ملعب آنفيلد لفترة أطول.