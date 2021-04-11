إدخال دي روسي المستشفى بعد إصابته بكورونا

أُدخل الدولي الإيطالي السابق دانييلي دي روسي الذي التحق مؤخراً بالجهاز الفني لمنتخب بلاده الى المستشفى في العاصمة روما بسبب تضاعفات إصابته بفيروس كورونا، بعد تفشي الوباء في صفوف الآتزوري، وفقاً لمصادر إعلامية.

وطال الفيروس أربعة أعضاء من الجهاز الفني في المنتخب إضافة الى ثمانية لاعبين بعد عودتهم من النافذة الدولية إثر مشاركتهم في التصفيات الأوروبية المؤهلة الى مونديال قطر 2022.

وكشفت صحيفة «لا غازيتا ديلو سبورت» وشبكة «سكاي» أنه بعد أسبوع من إصابته، تطلبت حالة دي روسي (37 عاماً) الذي عانى من الحمى والسعال المستمر المزيد من الفحوصات الطبية التي كشفت عن التهاب رئوي.

وأُدخل اللاعب المتوج بكأس العالم عام 2006 منذ الخميس الماضي إلى مستشفى سبالانتساني في روما المتخصص في الأمراض المعدية كإجراء احترازي.

وطالت موجة من الفيروس لاعبي المنتخب بعد مواجهتهم آيرلندا الشمالية وبلغاريا وليتوانيا وعادوا بثلاثة انتصارات.

واللاعبون المصابون هم ثنائي يوفنتوس فيديريكو كييزا وليوناردو بونوتشي، وماتيو بيسينا مهاجم أتالانتا، وثنائي باريس سان جيرمان أليساندرو فلورينزي وماركو فيراتي، وحارس كالياري أليسيو كرانيو، وفينتشينزو غريفو لاعب فرايبورغ.

وأشارت تقارير إلى أن اللاعب الثامن هو حارس تورينو سافاتوري سيريغو في حين لم يكشف النادي عن هويته رغم إعلانه عن إصابة في صفوفه.

وانضم دي روسي إلى الجهاز الفني لمنتخب إيطاليا في 18 مارس الماضي كمعاون تقني للمدرب روبرتو مانشيني، قبل أربعة أشهر من كأس أوروبا 2020 المؤجلة إلى الصيف المقبل.

وأمضى لاعب الوسط السابق 18 عاماً مع نادي روما قبل أن يعتزل في يناير 2020 بعد فترة قصيرة مع بوكا جونيورز.

وخاض لاعب الارتكاز 117 مباراة مع «سكوادرا آتزورا» بين عامي 2004 و2017 وتوج بلقب كأس العالم عام 2006 في ألمانيا على حساب فرنسا في النهائي وحل وصيفاً في كأس أوروبا 2012 أمام إسبانيا.

اعتزل المنافسات الدولية بعد فشل إيطاليا بطلة العالم أربع مرات في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا بعد خسارتها في الملحق أمام السويد في 2017.

خاض غمار ثلاث نسخ من كأس العالم ومثلها في كأس أوروبا وهو رابع أكثر اللاعبين تمثيلاً للآتزوري بعد الحارس الأسطوري جيانلوجي بوفون (176) والمدافعين السابقين فابيو كانافارو (136) وباولو مالديني (126).