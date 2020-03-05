إرجاء النسخة الأولى من الدوري الإفريقي لكرة السلة

تأأعلنت رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين أنه تم إرجاء إطلاق النسخة الأولى من الدوري الإفريقي المدعوم من قبلها، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكان من المفترض أن تنطلق هذه البطولة الجديدة المكونة من 12 فريقاً في 13 مارس من العاصمة السنغالية داكار، لكن المخاوف من فيروس “كوفيد-19” أدى إلى إرجاء انطلاقها، لتنضم بذلك إلى سلسلة طويلة من الأحداث الرياضية التي تأثرت روزناماتها بسبب هذا الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 3 آلاف شخص حول العالم حتى الآن.

ويأتي هذا القرار بعد يوم واحد على اكتشاف أول حالة مصابة بالفيروس في السنغال، مما يرفع العدد إلى حالتين فقط حتى الآن في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، بعد الأولى في نيجيريا.

وأكد رئيس رابطة الدوري الإفريقي ونائب رئيس رابطة دوري لكرة السلة الأميركي للمحترفين السنغالي أمادو غالو قرار الإرجاء، قائلاً “بناء على توصية الحكومة السنغالية بشأن المخاوف الصحية المتصاعدة المتعلقة بفيروس كورونا، سيتم تأجيل افتتاح الموسم الأول من الدوري الإفريقي لكرة السلة.

“اشعر بخيبة أمل لأننا غير قادرين على إعطاء إِشارة انطلاق هذا الدوري التاريخي في الموعد الذي كان مقرراً، لكننا نتطلع الى إطلاقه المرتقب في وقت لاحق”.

ومن المفترض أن تكون القاهرة (مصر)، وسلا (المغرب)، والمنستير (تونس)، وداكار، ولاغوس (نيجيريا) ولواندا (أنغولا) المدن المضيفة للموسم المنتظم لهذا الدوري الذي أعلن عنه منتصف فبراير الماضي برعاية دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين والاتحاد الدولي لكرة السلة “فيبا”.

ويشارك في هذا الدوري 12 نادياً من أنحاء القارة الإفريقية، حيث سيتم اعتماد نظام المجموعتين من ستة أندية في كل منهما، على أن تخوض كل مجموعة مبارياتها في الموسم المنتظم في ثلاث من المدن الست المضيفة.

ويخوض كل فريق خمس مباريات في الموسم المنتظم، على أن يتأهل أفضل ثلاثة فرق في كل مجموعة إلى الأدوار الإقصائية.

وتتواجه الأندية الستة مع بعضها البعض على أن ينتقل الأربعة الآوائل إلى المربع الذهبي الذي يقام في العاصمة الرواندية، على غرار الدور النهائي، بنظام الإقصاء المباشر من مباراة واحدة فقط، أي بتأهل الفائز بعد فوزه بأربع من أصل سبع مباريات أو ثلاث من أصل خمس.