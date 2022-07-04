إريكسن يوافق على ارتداء قميص مانشستر يونايتد

توصل النجم الدولي الدنماركي كريستيان إريكسن اليوم الاثنين لاتفاق شفهي يقضي بانتقاله إلى مانشستر يونايتد، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة "ذا أثلتيك" البريطانية.

وأعلم صانع الألعاب إدارة الشياطين الحمر بأنه يريد ارتداء قميص الفريق والتواجد في ملعب أولد ترافورد.

وسيمتد العقد الذي سيربط الطرفين لثلاثة مواسم على ما يبدو، إلا أن الصحيفة لم تكشف عن قيمته.

وأكمل الدنماركي النصف الثاني من الموسم الماضي في صفوف برينتفورد بعد معاناته من مشكلة في القلب العام الماضي أجبرت إنتر ميلان فريقه السابق على إنهاء عقده.

وبرز نجم إريكسن خلال الفترة التي قضاها في توتنهام هوتسبير ما بين عامي 2013 و 2020 قبل أن يقتنصه إنتر.

وتعرض اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً لأزمة قلبية خلال مشاركته مع منتخب الدنمارك في بطولة يورو 2020 التي أقيمت صيف العام المنصرم وغاب عن الملاعب عدة أشهر قبل أن ينتقل إلى برينتفورد في نهاية المطاف.