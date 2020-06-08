إزاحة الستار عن موعد اعتزال سيرخيو راموس

أماط رينيه راموس وكيل وشقيق قائد ريال مدريد سيرخيو راموس، اللثام عن الموعد المتوقع لاعتزال موكله، مشدداً على أن رجل العاشرة يرغب في الاعتزال داخل أسوار سانتياغو بيرنابيو.

وينتهي عقد الدولي الإسباني مع ريال مدريد في صيف 2021، وهناك تقارير تؤكد بأن القائد سيبحث عن تجربة جديدة، إذ يرفض فلورنتينو بيريز رئيس اللوس بلانكوس، تمديد عقده لموسين إضافيين.

وكيل راموس يتطرق لمستقبل موكله:

وقال رينيه في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: “إن تمثيل شقيقك أصعب بكثير من تمثيل أي لاعب آخر، سنحاول تجديد عقده، وأعتقد أن الوقت المثالي لاعتزاله هو عندما يلعب في سانتياغو بيرنابيو الجديد”.

وحول تجديد عقد راموس، قال رينيه: “لكي أكون صادقاً، لم أتحدث معه حول هذا الموضوع لحدود الساعة، عمل وكلاء الأعمال في زمن كورونا صعب جداً، لأننا لم نتواصل، الآن تم استئناف الاتصالات، وسنرى ما سيحدث مستقبلاً”.

وكان راموس قد انتقل لريال مدريد عام 2005 قادماً من إشبيلية، ومنذ وصوله لعب المدافع الأوسط أكثر من 600 مباراة بقميص العملاق الإسباني واحتفل معه بأكثر من 20 لقباً، من بينها 4 دوري أبطال أوروبا.

وبدأ ريال مدريد في المرحلة الثانية من تجديد ملعب سانتياجو برنابيو خلال الأسابيع الماضية، وستتواصل أشغال الإصلاح على فترات متباعدة لأكثر من عامين، على أن يتم افتتاح الملعب في شكله الجديد بشكلٍ رسمي في 2022.