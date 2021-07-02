إسبانيا تتجنب المفاجأة وتقصي سويسرا لتبلغ نصف نهائي يورو 2020

تأهل منتخب إسبانيا إلى نصف نهائي بطولة يورو 2020 بعد فوزه الصعب على نظيره السويسري بركلات الترجيح بنتيجة 3-1، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

بداية المباراة جاءت هادئة إلى حد كبير، وإن كان منتخب سويسرا هو البادئ بالخطورة عبر تسديدتين من شيردان شاكيري الأولى في الدقيقة الثانية ارتطمت في الدفاع، والثانية أشار حكم الراية إلى وجود السويسري في موقف تسلل.

وعكس البداية الواعدة، تقدم منتخب إسبانيا بهدف في الدقيقة الثامنة سجله دينيس زكريا لاعب وسط سويسرا بالخطأ في شباك فريقه بعد ركلة ركنية نفذها كوكي إلى خارج منطقة الجزاء لتجد جوردي آلبا الذي سدد كرة قوية ارتطمت في السويسري وتهادت داخل شباك الحارس يان سومر.

وحملت الدقيقة 19 أنباء سيئة أخرى لمنتخب سويسرا، بعدما تعرض مهاجمه بيريل إيمبولو لإصابة أجبرته على الخروج من الملعب في الدقيقة 23، ليدخل روبن فارغاس بدلاً منه.

وكادت الدقيقة 25 تحمل معها هدف تعزيز التقدم لمصلحة إسبانيا، بعد ركلة ركنية أخرى نفذها كوكي، وقابلها سيزار آزبيليكويتا برأسية قوية، تصدى لها سومر ببراعة.

ومرت الدقائق المتبقية من الشوط الأول بهدوء من الجانبين، حتى أطلق الإنجليزي مايك أوليفر حكم المباراة صافرته مسدلاً الستار على النصف الأول من اللقاء.

بداية الشوط الثاني لم تختلف كثيراً عن نهاية الأول، حيث ساد الهدوء وغابت الخطورة عن المرميين.

وكاد زكريا يرد الهدف الذي سجله في شباك فريقه بالتعادل في الدقيقة 56، بعدما نفذ ريكاردو رودريغيز ركلة ركنية، قابلها زكريا برأسية مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى أوناي سيمون.

استمر ضغط منتخب سويسرا في الشوط الثاني، والذي أسفر في الدقيقة 68 عن هدف التعادل بعد خطأ فادح من مدافعي منتخب الماتادور في السيطرة على الكرة، لتصل إلى ريمو فرويلر الذي مررها نحو شاكيري ليضعها في الشباك بسهولة.

وهدأت المباراة بعد هدف التعادل، لكن الدقيقة 77 شهدت نقطة تحول، بعدما قرر الحكم أوليفر إشهار بطاقة حمراء مباشرة في وجه فرويلر بعد تدخل عنيف على أحد لاعبي إسبانيا.

ورغم النقص العددي، إلا أن منتخب سويسرا بدا متماسكاً في الدقائق التالية، ليلجأ الفريقان إلى الأوقات الإضافية.

بدأ منتخب إسبانيا الشوط الإضافي الأول بضغط قوي، وأهدر جيرارد مورينو فرصة التقدم لصالح "لا روخا" في الدقيقة 92، بعد عرضية من آلبا، قابلها مورينو بتسديدة من حدود منطقة الست ياردات، مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى سومر.

ورغم السيطرة الإسبانية الكاملة على مجريات الشوط الإضافي الأول، إلا أن النتيجة لم تتغير خلاله، وسط استبسال سويسري في الدفاع.

ضغط إسبانيا لم يتوقف خلال مجريات الشوط الإضافي الثاني، وأهدر البديل ماركوس يورينتي فرصة سانحة لتقدم "لا روخا" في الدقيقة 110، بعدما ارتقى ليقابل كرة عرضية متقنة، لكن رأسيته علت العارضة.

ومرت الدقائق التالية من الشوط الإضافي الثاني وسط سيطرة إسبانية كاملة، وتألق من سومر الذي دافع عن مرماه بكل بسالة، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح.

الركلة الأولى لإسبانيا: سيرجيو بوسكيتس - أهدرها.

الركلة الأولى لسويسرا: ماريو غافرانوفيتش - سجلها.

الركلة الثانية لإسبانيا: داني أولمو - سجلها.

الركلة الثانية لسويسرا: فابيان شار - أهدرها.

الركلة الثالثة لإسبانيا: رودري - أهدرها.

الركلة الثالثة لسويسرا: مانويل آكانجي - أهدرها.

الركلة الرابعة لإسبانيا: جيرارد مورينو - سجلها.

الركلة الرابعة لسويسرا: روبن فارغاس - أهدرها.

الركلة الخامسة لإسبانيا: ميكيل أويارزابال - سجلها.