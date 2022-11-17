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إسبانيا تتفوق على الأردن قبل كأس العالم 2022

منشور 17 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2022 - 06:47
منتخب إسبانيا (المصدر: أ ف ب)
منتخب إسبانيا (المصدر: أ ف ب)

تغلب منتخب إسبانيا على مستضيفه الأردني بنتيجة 3-1 اليوم الخميس في اللقاء الودي الذي جمعهما على ستاد عمان الدولي، في ختام استعدادات الضيوف لبطولة كأس العالم قطر 2022.

قدم النشامى عرضاً جيداً أمام الماتادور بشكلٍ عام، لكن فريق المدرب عدنان حمد دفع ثمن الأخطاء الدفاعية غالياً في مواجهة خصم متمرس.

جاءت أهداف المنتخب الإسباني عبر كلٍ من آنسو فاتي (13)، وغافي (56)، ونيكو ويليامز (84)، فيما سجل أحمد سمير هدف النشامى الوحيد في الدقيقة 90+1.

ويشارك منتخب إسبانيا في كأس العالم ضمن المجموعة الخامسة التي تضم إلى جانبه منتخبات اليابان وكوستاريكا وألمانيا.

كلمات دالة:منتخب إسبانيامنتخب الأردنكأس العالم 2022

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