إسبانيا تفوز بسهولة على رومانيا

حقق منتخب إسبانيا فوزاً سهلاً على ضيفه الروماني بخمسة أهداف دون رد، في ختام مباريات التصفيات المؤهلة ليورو 2020.

وضمن المنتخب الإسباني، تأهله إلى البطولة من قبل بعد احتلاله المركز الأول في مجموعته برصيد 26 نقطة.

افتتح فابيان رويز التسجيل في الدقيقة الثامنة، بعد متابعة لكرة تصدى لها الحارس.

وبعد مرور 33 دقيقة، أضاف جيرارد مورينو الهدف الثاني برأسية بعد عرضية من ركلة حرة من الجانب الأيمن.

وبعد 10 دقائق، أضاف مورينو الهدف الشخصي الثاني له والثالث لمنتخب بلاده بعد عرضية من الجانب الأيسر استقبلها على صدره ثم سددها في الشباك.

في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول، وبالنيران الصديقة سجل أدريان روس الهدف الرابع لإسبانيا.

وقبل نهاية الوقت الإضافي للمباراة بلحظات قليلة، استطاع ميكيل أويارزابال تسجيل الهدف الخامس بتسديدة قوية من مشارف منطقة الجزاء.