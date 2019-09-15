إسبانيا تفوز بكأس العالم لكرة السلة على حساب الأرجنتين

حقق منتخب إسبانيا لقب بطولة كأس العالم لكرة السلة، بعد فوزه على نظيره الأرجنتيني في النهائي، بعدما سيطر زملاء اللاعب باو غاسول على معظم أوقات اللقاء.

وتقدم المنتخب الإسباني طيلة أوقات اللقاء، فأنهى الربع الأول بواقع 23-14 والربع الثاني بنتيجة 20-17، ثم استمرت السيطرة في الربع الثالث 23-16 والربع الأخير 29-28.

وعاد الماتادور إلى حمل لقب المونديال للمرة الثانية في تاريخه بعد عام 2006، فيما فشل التانغو في تحقيق اللقب الثاني بعدما كان قد حمل الكأس في عام 1950 خلال النسخة الأولى.

وكان منتخب الأرجنتين قد وصل أيضاً لنهائي نسخة عام 2002 حين خسر أمام نظيره الصربي في النهائي بنتيجة 84-77، لتتكرر خيبة الأمل في 2019 على يد الإسبان، رغم إطاحة منتخب فرنسا في نصف النهائي.

يذكر أن المنتخب الفرنسي الذي يضمّ خمسة لاعبين في الدوري الأميركي للمحترفين، احتل المركز الثالث في البطولة بعد انتصاره على نظيره الأسترالي بنتيجة 67-59.