إسبانيا تقهر إيطاليا وتتأهل لملاقاة كرواتيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية

تفوق منتخب إسبانيا على نظيره الإيطالي بهدفين لهدف ليلة الخميس في المباراة التي جمعتهما على أرضية دي غرولش فيست في آنشخيده بهولندا ليبلغ نهائي دوري الأمم الأوروبية.

جاء هدفا الماتادور عن طريق كلٍ من يريمي بينو وخوسيلو في الدقيقتين 3 و 88، أما هدف الآتزوري بطل أوروبا الوحيد فحمل توقيع تشيرو إيموبيلي في الدقيقة 11 من ركلة جزاء.

وسيلاقي المنتخب الإسباني خصمه الكرواتي يوم الأحد المقبل على أرضية ملعب فينورد في المباراة النهائية.

فيما سيواجه منتخب إيطاليا نظيره الهولندي في مباراة تحديد المركز الثالث في ملعب دي غرولش فيست يوم الأحد أيضاً.