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إسبانيا تهزم إيطاليا وتتأهل لنهائي دوري الأمم الأوروبية

منشور 06 تشرين الأوّل / أكتوبر 2021 - 08:46
توريس يقود إسبانيا للنهائي وينتقم لبلاده من إيطاليا
توريس يقود إسبانيا للنهائي وينتقم لبلاده من إيطاليا

حقق منتخب إسبانيا فوزاً تاريخياً على مستضيفه الإيطالي بهدفين لهدف وأنهى مسيرته دون هزائم التي استمرت لـ 37 مباراة متتالية في لقاء قوي شهده ملعب سان سيرو في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وتأهل لا فوريا روخا بالتالي إلى النهائي الذي سيواجه فيه الفائز من لقاء المربع الذهبي الآخر بين منتخب فرنسا بطل العالم وبلجيكا.

جاء هدفا الماتادور عن طريق نجم مانشستر سيتي فيران توريس في الدقيقتين 17 و 45.

أما هدف الآتزوري الوحيد فحمل توقيع ظهير نابولي الأيمن لورينزو بيليغريني في الدقيقة 83.

وأكمل صاحب الضيافة بطل أوروبا المواجهة بنقص عددي منذ الدقيقة 42 جراء طرد مدافع يوفنتوس ليوناردو بونوتشي.

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