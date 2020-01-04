إسبانيول يجبر برشلونة على التعادل في ديربي كتالونيا

سقط برشلونة في فخ التعادل مع مستضيفه إسبانيول بهدفين لكلٍ منهما في ديربي كتالونيا الذي أقيم ضمن لقاءات المرحلة الـ 19 من الدوري الإسباني.

تقدم صاحب الضيافة من خطأ تم تنفيذه بشكل مميز داخل منطقة الجزاء عن طريق مارك روكا ليضع دافيد لوبيز الكرة في المرمى بشكل رائع برأسه في الدقيقة 23.

وأدرك البارسا التعادل سريعاً في الشوط الثاني عن طريق لويس سواريز الذي استلم عرضية متقنة من جوردي آلبا في الدقيقة 51 بلمسة واحدة.

وقبل أن تمر ربع ساعة من الشوط الثاني مر سواريز من الدفاع ومرر كرة عرضية لآرتورو فيدال الذي سجل هدف التقدم برأسية رائعة فشل الحارس لوبيز في التعامل معها.

وفي الدقيقة 75 حصل فرينكي دي يونغ على البطاقة الصفراء الثانية ليتم طرده، ليكمل برشلونة اللقاء منقوصاً، وهو الطرد الأول في مسيرة الهولندي.

وأدرك إسبانيول التعادل في الدقائق الأخيرة عن طريق البديل وو لي في الدقيقة 87 وهو أول لاعب صيني يسجل في شباك برشلونة بجميع البطولات.

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد برشلونة إلى 40 نقطة في صدارة الترتيب أمام ريال مدريد الذي يملك نفس عدد النقاط بعد تفوقه على خيتافي بثلاثية نظيفة ضمن المرحلة ذاتها.