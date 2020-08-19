إشبيلية الأكثر وصولاً للنهائيات الأوروبية في القرن الحالي

بات إشبيلية بعد وصوله لنهائي الدوري الأوروبي، بفوزه الصعب على مانشستر يونايتد (2-1) في نصف النهائي الأكثر وصولا لنهائي البطولات الأوروبية في القرن الحالي.

ويحمل الفريق الإسباني الرقم القياسي في الفوز بلقب البطولة بمسماها الحالي (5 مرات)، حيث فاز بالنهائيات الخمسة التي تأهل فيها خلال الفترة من 2006 وحتى 2016، تاريخ آخر نهائي توج به في البطولة.

وكان إشبيلية يتساوى في عدد النهائيات مع مواطنه ريال مدريد برصيد 10 نهائيات لكليهما، قبل أن ينفرد الأول بالصدارة برصيد 11 نهائياً.

ومنذ بداية الألفية الثانية، يحتل ليفربول المرتبة الثالثة في هذه القائمة برصيد 9 نهائيات، 4 في دوري الأبطال، و2 في الدوري الأوروبي، و3 في كأس السوبر الأوروبي.

ويأتي مباشرة بعد الريدز في القائمة ثنائي إسباني آخر هما برشلونة وأتلتيكو مدريد بثمانية نهائيات لكلٍ منهما.