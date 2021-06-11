إشبيلية يتطلع لاستعادة سيرخيو راموس

تلقى سيرخيو راموس عرضاً مغرياً من فريقه السابق إشبيلية، وذلك في ظل انتهاء عقده مع ريال مدريد هذا الصيف، وعدم توصل الطرفين لاتفاق للتجديد حتى الآن.

ولا يزال راموس مصراً على تجديد عقده مع ريال مدريد لموسمين، فيما ترفض إدارة النادي هذا الأمر، حيث عرضت عليه تجديد عقده لموسم واحد فقط، مع تخفيض راتبه السنوي بنسبة 10%.

ووفقاً لـ “راديو إسبانيا”، قدم إشبيلية عرضاً للاعب مدتة 5 مواسم براتب يُقدر بنحو 7 ملايين يورو سنوياً، مع إمكانية البقاء في النادي بعد اعتزاله، حيث سيشغل وقتها منصباً إدارياً أو فنياً.

وما يؤكد إمكانية رحيل راموس عدم ظهوره في التقديم الرسمي لقميص ريال مدريد للموسم القادم، وهناك أنباء تؤكد أن المدافع المخضرم سيوافق على تجديد عقده، لكنه ينتظر اتصالاً من فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي.

راموس أحد أبرز رموز ريال مدريد

بدأ اللاعب مسيرته مع إشبيلية وشغل مركز الظهير الأيمن، لكنه انتقل إلى ريال مدريد في بداية موسم 2005 وتحول تدريجياًَ لشغل مركز متوسط الدفاع، ومنذ ذلك الوقت حصد العديد من الألقاب الجماعية والفردية رفقة النادي الملكي، وأصبح القائد الأول للفريق منذ عام 2015 عندما غادر الحارس إيكر كاسياس.

وتعرض نجم الميرينغي لعدة إصابات الموسم الماضي، كما أصيب بفيروس كورونا ليغيب عن الكثير من مباريات ريال مدريد.