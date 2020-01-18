إشبيلية يتعاقد مع المغربي النصيري

أعلن إشبيلية رابع الدوري الإسباني تعاقده مع الدولي المغربي يوسف النصيري مهاجم ليغانيس حتى يونيو 2025.

وأكد النادي الأندلسي في بيان على موقعه الرسمي أن النصيري (22 عاماً) الذي وصل إلى إشبيلية الخميس للخضوع إلى الفحص الطبي “وقع على عقد مع ‘بلانكيروخا’ لمدة خمسة أعوام ونصف، أي حتى 30 يونيو 2025”.

ولم يكشف إشبيلية عن قيمة الصفقة التي قدرتها وسائل الإعلام الاسبانية بـ20 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقده مع ليغانيس.

وتخرج النصيري من أكاديمية محمد السادس في مدينة سلا المغربية التي تعنى بالمواهب الصغيرة، وانضم إلى صفوف ملقة موسم 2015-2016 وخاض معه 39 مباراة سجل خلالها خمسة أهداف حتى صيف 2018 عندما شارك مع منتخب بلاده في سن الحادية والعشرين في مونديال روسيا.

وانتقل النجم المغربي إلى ليغانيس بعد بطولة كأس العالم 2018 وسجل له 15 هدفاً في 53 مباراة في مختلف المسابقات، وأصبح الهداف التاريخي لهذا الفريق بضواحي العاصمة مدريد، بينها تسعة أهداف في الدوري في 31 مباراة الموسم الماضي منها ثلاثية “هاتريك” في مرمى ريال بيتيس.

وهز النجم الدولي الشباك أربع مرات في الليغا هذا الموسم.

وبات النصيري ثاني لاعب مغربي في صفوف إشبيلية بعد حارس المرمى ياسين بونو المنضم الصيف الماضي من جيرونا على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مع خيار الشراء.