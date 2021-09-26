إشبيلية يحدد سعر يوسف النصيري

حدد إشبيلية السعر الذي سيكون مستعداً للموافقة عليه من أجل التخلي عن المهاجم الدولي المغربي يوسف النصيري وفقاً لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

وارتبط اسم اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً بآرسنال وويست هام يونايتد خلال الأشهر الماضية وسيكون بالإمكان بيعه مقابل 38.5 مليون جنيه استرليني (53 مليون دولار).

ماذا قدم النصيري مع إشبيلية هذا الموسم؟

وسجل اللاعب 3 أهداف وصنع هدفاً آخر خلال 6 مباريات في الدوري الإسباني حتى الآن هذا الموسم.

وانضم النجم المغربي الصاعد إلى الفريق الأندلسي قادماً من جاره ليغانيس المدريدي في يناير من العام الماضي مقابل 25 مليون يورو.

وشارك المهاجم في 40 مباراة مع منتخب المغرب سجل خلال 11 هدفاً.