إشبيلية يريد 100 مليون يورو مقابل بيع نجمي المغرب بونو والنصيري

بات إشبيلية الإسباني مستعداً لبيع نجميه الدوليين المغربيين يوسف النصيري وياسين بونو مقابل 100 مليون يورو خلال سوق الانتقالات الصيفي الجاري.

ويعتزم النادي الأندلسي بيع مهاجمه النصيري مقابل 40 مليون يورو، إضافة لـ 60 مليون يورو أخرى نظير التخلي عن الحارس بونو بحسب صحيفة "آس" الإسبانية الصادرة من مدريد.

ويعاني إشبيلية من صعوبات مالية رغم فوزه مؤخراً بلقب الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) مما سيجبره على التضحية ببعض نجومه وفقاً للجريدة.

وارتبط اسم الثنائي بانتقال محتمل إلى الدوري السعودي (دوري روشن) الموسم القادم في ظل الاستثمارات الهائلة التي أجرتها الأندية السعودية بدعم مباشر من صندوق الاستثمارات العامة.

يذكر أن بونو تألق بصورة كبيرة وبات أحد أفضل حراس المرمى في الوقت الراهن، أما النصيري فقدم مستويات لا بأس بها على صعيدي المنتخب والنادي.