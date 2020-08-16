إشبيلية يطيح بيونايتد ويتأهل لنهائي الدوري الأوروبي

تأهل إشبيلية الإسباني إلى نهائي الدوري الأوروبي على حساب مانشستر يونايتد الإنجليزي بعد التغلب عليه بهدفين لهدف في نصف النهائي.

وبذلك يواصل الفريق الأندلسي والأكثر تتويجًا بالبطولة برصيد 5 بطولات رحلته الناجحة نحو التتويج بلقبه السادس تاريخياً فيها.

بدأت المباراة بتفوق ليونايتد الذي شن العديد من الهجمات قبل أن يحصل على ركلة جزاء في الدقيقة التاسعة سددها برونو فيرنانديش بنجاح في شباك الحارس المغربي ياسين بونو ليعلن عن تقدم الشياطين الحمر.

في الدقيقة السادسة والعشرين نجح سوسو في إدراك التعادل لإشبيلية بعدما حول عرضية بيسراه بمهارة في مرمى الحارس دافيد دي خيا.

وفي الشوط الثاني تفوق يونايتد بشكل كاسح في البداية وشن سيلاً من الهجمات على مرمى إشبيلية، لكن بونو تألق ليحمي مرمى فريقه.

وفي الدقيقة الثامنة والسبعين نجح لوك دي يونغ في تسجيل الهدف الثاني لإشبيلية ليفاجئ الشياطين الحمر ويعاقبهم على الفرص الضائعة.

وعلى ذلك انتهت المباراة ليصل الفريق الأندلسي إلى المباراة النهائية بانتظار الفائز من مواجهة نصف النهائي الأخرى بين إنتر الإيطالي وشاختار دونيتسك الأوكراني.