إشبيلية يعرقل آمال أتلتيكو في الفوز بلقب الدوري الإسباني

تعرضت آمال أتلتيكو مدريد المتصدر في الفوز بلقب الدوري الإسباني لانتكاسة قوية بخسارته أمام مستضيفه إشبيلية بهدفٍ نظيف ضمن المرحلة الـ 29.

جاء هدف فوز الفريق الأندلسي برأسية متقنة من ماركوس آكونيا على يسار الحارس يان أوبلاك في الدقيقة 70 بعد عرضية بالمقاس من خيسوس نافاس.

وأهدر لوكاس أوكامبوس ركلة جزاء لصاحب الضيافة في الدقيقة الثامنة.

بهذه الهزيمة، تجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند 66 نقطة في المركز الأول من 29 مباراة بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد ثاني الترتيب من نفس عدد المباريات، و4 نقاط عن برشلونة الثالث الذي خاض 28 لقاء.