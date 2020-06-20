إشبيلية يفرض التعادل على برشلونة ويهدد صدارته لليغا

تعادل إشبيلية مع ضيفه برشلونة دون أهداف في المباراة التي جمعت بينهما ضمن المرحلة الثلاثين من الدوري الإسباني.

بهذا التعادل، ارتفع رصيد البارسا إلى 65 نقطة في الصدارة بفارق ثلاث نقاط أمام ريال مدريد، مقابل 52 نقطة لإشبيلية في المركز الثالث.

وبات برشلونة مهدداً بفقدان الصدارة في حال فوز ريال مدريد في مباراته ضمن المرحلة نفسها، المقررة أمام ريال سوسييداد مساء الأحد.

في مباريات أخرى ضمن ذات المرحلة، انتصر فياريال على غرناطة بهدف دون رد، وتعادل ريال مايوركا مع ليغانيس بنتيجة 1-1.