إشبيلية يفوز بالدوري الأوروبي للمرة السابعة في تاريخه

ظفر إشبيلية الإسباني بلقب الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) بعد فوزه بركلات الترجيح على روما الإيطالي بنتيجة 4-1 بعد تعادلهما في الزمنين الأصلي والإضافي بهدفٍ لمثله.

على أرضية ملعب بوشكاش آرينا في بودابست، تقدم الأرجنتيني باولو ديبالا لروما بعد مرور 35 دقيقة على البداية.

لكن الفريق الأندلسي أدرك التعادل بهدفٍ سجله جيانلوكا مانشيني مدافع الجيالوروسي بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 55.

ولم ينجح الفريقان بالتسجيل فيما تبقى من التسعين دقيقة ليحتكما لشوطين إضافيين لم تتغير فيهما النتيجة.

وكان الاحتكام في نهاية المطاف لركلات الترجيح التي ابتسمت لـ إشبيلية من جديد ليظفر فريق المدرب خوسيه لويس مينديلابار باللقب للمرة السابعة.